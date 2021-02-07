Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик обнародовала новое фото. Она показала стильный образ в розовой блестящей блузке и брюках.

Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится кадрами из жизни с поклонниками. На днях она продемонстрировала новый образ.

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Образ Лилии Ребрик

Звезда предстала перед объективом на кухне. Для очередной съемки телеведущая выбрала деловой стильный образ. Лилия Ребрик надела пудровые брюки и блестящую розовую блузку на пуговицах, что добавляла элегантности и женственности.

Аутфит знаменитость дополнила золотыми серьгами-подвесками и белыми часами. Она накрутила белокурые волосы в пышные голливудские локоны и распустила.

Лилия Ребрик завершила look изысканным макияжем. Она накрасила глаза серыми и черными тенями, а губы подчеркнула малиновой помадой.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик