Лилия Ребрик появилась в эффектном платье с декольте: фото образа
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Украинская актриса Лилия Ребрик часто попадает под прицел камер, поэтому тщательно подбирает look для каждого публичного выхода. В новом обтягивающем платье с декольте она поразила изысканностью и женственностью.
40-летняя Лилия Ребрик держит себя в безупречной форме, поэтому смело надевает приталенные наряды. На этот раз стройную фигуру ведущая подчеркнула обтягивающим черным платьем с велюровой вставкой на талии.
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Элегантности ее аутфиту добавили обнаженные плечи и белое кружево в зоне декольте и на манжетах. Женственное платье от украинского бренда Лилия Ребрик довершила классическими туфлями-лодочками в тон. Лаконичной изюминкой ее образа стали аксессуары с перламутром – подвеска и серьги.
Лилия Ребрик в платье с декольте / Фото с инстаграма актрисы
Лилия Ребрик в платье с декольте / Фото с инстаграма актрисы
Лилия Ребрик в платье с декольте / Фото с инстаграма актрисы
В комментариях актрису засыпали комплиментами за новый образ, который подчеркнул все достоинства ее фигуры:
- "Какой роскошный образ. Как всегда, непревзойденная";
- "Вы очень красивая женщина";
- "Женственная, утонченная леди";
- "Вы роскошная".