Телеведущая полетела в долгожданный отпуск. Семейную путевку в Турцию подарил любимый Андрей Дикий. Звезды наслаждаются морем и невероятной красотой природы. Конечно, не обходится без активностей.

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Эффектное фото Лилии Ребрик с дочкой

Лилия Ребрик обожает активный отдых с детьми. Утром в Турции она вместе со старшей дочерью Дианой отправилась на пляж. Для утренней прогулки ведущая выбрала соблазнительный черный купальник и кружевную накидку в тон. Волосы собрала сзади, а на лицо не наносила косметику.

Юная Диана позировала в купальнике с цветочным принтом и яркой салатовой накидке. Вместе с мамочкой она подпрыгнула на берегу, однако фото получилось очень эффектным. Лилия назвала такой кадр "Полет над морем".

Полеты над морем – уже семейное дело! Мой фирменный прыжок уже усваивает доченька. Всем доброе утро!

– написала Ребрик в публикации.



Лилия Ребрик с дочкой в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях звездную мамочку и ее дочь уже засыпали комплиментами.