Телеведущая полетела в долгожданный отпуск. Семейную путевку в Турцию подарил любимый Андрей Дикий. Звезды наслаждаются морем и невероятной красотой природы. Конечно, не обходится без активностей.
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Эффектное фото Лилии Ребрик с дочкой
Лилия Ребрик обожает активный отдых с детьми. Утром в Турции она вместе со старшей дочерью Дианой отправилась на пляж. Для утренней прогулки ведущая выбрала соблазнительный черный купальник и кружевную накидку в тон. Волосы собрала сзади, а на лицо не наносила косметику.
Юная Диана позировала в купальнике с цветочным принтом и яркой салатовой накидке. Вместе с мамочкой она подпрыгнула на берегу, однако фото получилось очень эффектным. Лилия назвала такой кадр "Полет над морем".
Полеты над морем – уже семейное дело! Мой фирменный прыжок уже усваивает доченька. Всем доброе утро!
– написала Ребрик в публикации.
Лилия Ребрик с дочкой в Турции / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях звездную мамочку и ее дочь уже засыпали комплиментами.
- "Вы невероятны! Молодцы!"
- "Супер!"
- "Это очень классно! У вас замечательная дочка! Есть чем гордиться!"
- "Девушки, вы, как два ангела! Супер!"
- "Красавицы! Браво!"