Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в очередной раз похвасталась своим повседневным образом. Она предстала перед камерой в рубашке цвета хаки и черном топе.

Источник: инстаграм Лилии Ребрик

Лилия Ребрик часто публикует в своем профиле фото, где показывает look of the day. Она является примером для многих женщин, которых вдохновляет на создание интересных, неординарных образов.

Смотрите также Лилия Ребрик покорила нежным танцем на берегу океана: видео

На днях звезда сделала селфи в зеркале собственного загородного дома. Женщина не только показала стильный образ, но и рассказала, за что любит среду.

Повседневный look Лилии Ребрик

Телеведущая предстала перед камерой в красивом наряде. Она надела светлые джинсы с высокой талией, короткий черный топ и рубашку цвета хаки, которую не застегивала. Аутфит знаменитости получился очень современный и прекрасно подойдет для будничных дел.

Белокурые волосы красавица аккуратно уложила, а на лице сделала нежный макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах. Также внимание привлекает красный маникюр Ребрик.



Стильная Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В публикации Лилия поделилась, за что любит среду. Ребрик рассказала, что в этот день планирует выходные, думает, как их провести, куда поехать, что купить и приготовить. Поскольку среда – экватор недели, то уже есть рабочий ритм и силы, а усталость еще не навалилась.

"И, конечно, люблю среду за то, что до субботы только 2 утра! Но в детстве я больше всего любила субботу, потому что тогда вставала и ложилась, когда заблагорассудится", – отметила актриса.