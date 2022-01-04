Лилия Ребрик очаровала милым фото с семьей возле елки

Украинская телеведущая Лилия Ребрик рождественские праздники проводит в семейном кругу. Она поделилась трогательной фотографией, которую сделала дома у родителей.

Рождество – время для семьи. Поэтому в преддверии рождественских праздников Лилия Ребрик с мужем и дочерьми отправилась к родителям.

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Дома семья сфотографировалась возле большой живой елки, которую родители знаменитости украсили цветными игрушками. Лилия предстала перед камерой в домашней одежде – черном спортивном костюме. Белокурые волосы аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.

Возле Ребрик позировал ее возлюбленный, дочери и родители. На руках звезда держала домашнюю любимицу. На лицах членов известной семьи сияли улыбки. Видно, что они счастливы проводить это праздничное время вместе.

Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма телеведущей

Текст публикации Лилии Ребрик:

Эти первые дни нового года – самые особенные во всем году! Кто-то ставит жизнь на паузу:

отлеживается, ловит кайф от новогодних фильмов, пока в бокале звенит шампанское;

кто-то едет за вдохновением в заснеженные горы и там сходит с ума от счастья, от бешеной скорости вниз с горы.

А кто-то наоборот, ищет уюта на палящем солнце, когда до моря – рукой подать, а пальцы ног просто тонут в песке!

А кто-то в эти дни – вдохновенно работает!

Мы же из года в год едем к родителям! Мы ищем и находим свое вдохновение у родителей, рядом с ними, как в детстве: безумно ароматно пахнет с кухни, значит, там что-то колдует мама и детям к ней нельзя! Рядом с детьми суетится папа, разворачивают новогодние подарки – их бережно и с любовью положили еще в новогоднюю ночь под елку специально для нас! И этого так не хватает во взрослой жизни полной забот! Пусть у каждого будет свой уют, свой кайф в эти дни!