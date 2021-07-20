Лилия Ребрик эффектно позировала в молочном атласном платье: фото

Украинские телеведущие Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук приняли участие в съемках праздничного концерта ко Дню Независимости. Лилия предстала перед камерами в роскошном молочном платье с откровенным декольте.

Телеканалы уже активно готовятся к празднованию Дня Независимости и записывают программы и концерты. Ведущими одного из таких стали Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.

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Популярная украинка позировала в компании известных мужчин, демонстрируя невероятно красивое и изысканное платье.

Новый look Лилии Ребрик

Ведущая предстала перед камерой в атласном молочном платье на запах. Наряд имел пышную юбку, тонкие бретели и соблазнительное декольте, что придавало образу женственности и нежности.

Такой look Лилии довершали длинные серьги с декоративными перьями, браслет и роскошные кольца. Белокурые волосы Ребрик визажисты собрали в пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво падали на лицо. Макияж знаменитости сделали насыщенным: веки накрасили светлыми блестящими тенями и добавили аккуратную черную стрелочку, а на губы нанесли красную помаду.



Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма ведущей

В комментариях под публикацией звезды сторонники оставляют немало комплиментов в ее адрес.