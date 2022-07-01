Лилия Подкопаева учит украинский язык: "Я очень хочу красиво разговаривать"

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева всю жизнь была русскоязычной. Сейчас спортсменка берет уроки украинского языка, поскольку стремится хорошо владеть им.

Полномасштабная война России против Украины, наконец, мотивировала украинцев отказаться от всего, что связывает с врагами. И самое главное в этом списке – язык.

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Лилия Подкопаева перешла на украинский

Среди известных людей Украины есть много тех, кто всю жизнь говорил по-русски, привык к ней. Однако сейчас пытается навсегда выбросить этот язык из своей жизни. Лилия Подкопаева является одной из таких. Она родилась и выросла в Донецке, где большинство населения является русскоязычным.

Сейчас спортсменка находится в Соединенных Штатах Америки, где необходимо говорить по-английски. Однако звезда упорно учит украинский язык. Для этого даже уроки с учителем.

Теперь я занимаюсь с учителем. Очень хочу красиво разговаривать. Потому что это наш украинский язык,

– подчеркнула Подкопаева.

Интервью Лилии Подкопаевой: смотрите видео онлайн

Звезды переходят на государственный язык

С началом полномасштабного вторжения украинского языка стало гораздо больше в публичном пространстве. Известные люди, которые до этого предпочитали русский, перешли на родной, украинский. Среди них: Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Ирина Горова, Владимир Дантес, Алексей Дурнев, Анна Тринчер, Дарья Квиткова и другие.

Больше здесь Украинский – крутой: Дурнев, Бедняков, Тринчер, Дантес и другие переходят на государственный язык