Горжусь, – Лилия Подкопаева выразила восхищение Ольгой Харлан и показала общее фото

Украинская спортсменка и гимнастка Лилия Подкопаева поддержала Ольгу Харлан после дисквалификации из-за отказа пожать руку россиянке. Подкопаева показала общую фотографию и призвала запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, что Ольга Харлан тронула достойным поступком – она обыграла Анну Смирнову из России, а после встречи отказалась пожать ей руку. В итоге россияне добились дисквалификации украинки.

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На этот скандал отреагировала и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Спортсменка выразила восхищение поступком Харлан, ведь никакие награды не стоят потери достоинства.

Горжусь Ольгой Харлан. Награда не стоит утраты достоинства. Дисквалификация за рукопожатие, а не за поддержку русских преступников? Ваши моральные стандарты выходят за рамки нормы, FIE,

– написала Подкопаева.

Чемпионка также поделилась с подписчиками совместным фото с Ольгой Харлан.



Лилия Подкопаева с Ольгой Харлан / Фото с ее инстаграммы

В то же время в Инстаграм-сторис Подкопаева обратилась в Национальному олимпийскому комитету. Она призвала запретить участвовать россиянам в международных соревнованиях. "Не место для российских атлетов в Олимпийском спорте. #GameOverForRussia", – написала она в соцсети.



Лилия Подкопаева призвала не допускать россиян к соревнованиям / Скриншот

Что известно о скандале с Ольгой Харлан: коротко