Лилия Подкопаева показала усыновленного сына Вадима, которому исполнилось 18: редкие фото

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева трогательно поздравила сына с днем рождения. Вадиму уже исполнилось 18 лет.

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева обнародовала новые фото на личной странице. Это сообщение она посвятила старшему сыну Вадиму, который на днях отпраздновал день рождения.

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Лилия Подкопаева показала сына

Вадиму Нагорному 27 ноября исполнилось 18 лет. По этому случаю звездная мать трогательно его поздравила и похвалила за успехи в учебе.

Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени – секундой, минутой, часом, днем и месяцем. Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты откроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил – ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом!

– похвасталась Лилия Подкопаева.

Чемпионка призналась, что очень гордится сыном и напомнила ему, что все только начинается. По случаю праздника Лилия показала редкие фото с Вадимом – свежие и с домашнего архива.



Лилия Подкопаева с сыном / Фото из инстаграма Лилии Подкопаевой

Сын Лилии Подкопаевой в детстве / Фото из инстаграма Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева – украинская звезда, усыновившая ребенка