Это моя лучшая подруга, – Лилия Подкопаева о куме-предательнице Ани Лорак

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева очень близко общалась с певицей Ани Лорак, которая также есть крестной мамой ее дочери. Однако молчание Лорак во время войны просто убило Лилию.

Спортсменка понимает, что по умолчанию войны Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) показала свою позицию, показала, что ей безразлично то, что происходит в Украине. Поэтому они перестали общаться.

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Лилия Подкопаева об Ани Лорак

Лилия за время войны ничего не писала Лорак, с которой дружила 20 лет. Она ждала от подруги или ее представителя какого-либо заявления, однако этого нет. Потому спортсменка понимает, что Лорак сделала то, что хотела сделать. Она продолжает роскошно жить в России и делает вид, что на родине нет войны. Подкопаева отметила, что у артистки огромное количество подписчиков, а это щит, который нужно было выставить, потому что ежедневно в Украине гибнут дети.

Молчание бывает очень громким. Я всегда старалась оправдать, но в такой момент никаких оправданий нет. Скажу больше, я ждала, для меня это очень болезненная тема, потому что это моя лучшая подруга, человек, в честь которого я назвала свою старшую дочь. Я ждала до последнего, но когда прошло три месяца и была тишина, меня лично это убило,

– призналась Подкопаева.

Интервью Лилии Подкопаевой: смотрите видео онлайн

Но Ани Лорак вообще не жалко терять дружбу с Подкопаевой. Российская гастролерша продолжает отсиживаться на России, теперь снова посещает публичные мероприятия. На днях побывала на вечеринке по случаю дня рождения сына Филиппа Киркорова. С улыбкой на лице сидела за столом с женой Пескова, который поддерживает войну против Украины, убийства мирных украинцев, с предательницей Валерией и другими звездами, которые ни разу не высказались против войны и не осудили путинскую политику.