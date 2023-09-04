Приходько раскритиковала высказывания российской актрисы о флаге Украины: "Верить нельзя"

На днях в сети разгорелся громкий скандал из-за российской актрисы Лии Ахеджаковой, в отношении которой проводится проверка по статье о дискредитации армии России. На это решила отреагировать украинская исполнительница Анастасия Приходько.

Она отметила, что не надо доверять словам и действиям граждан страны-агрессорки, поскольку, когда речь заходит о войне, которую Россия развязала в Украине, они сразу же прячут голову в песок.

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Что Лия Ахеджакова сказала об украинском флаге

Еще в июле русская актриса выступала на спектакле. После этого поклонники подходили к ней, выражая слова благодарности и даря разные подарки. По словам артистки, так к ней подошел мужчина, дал ей цветы и сине-желтый флаг. Она же уверяет, что не сразу поняла, что это был флаг, она подумала, что это шарф. Кроме этого, актриса назвала этого зрителя провокатором.

Анастасия Приходько раскритиковала Лию Ахеджакову

Знаменитость убеждена, что никому из россиян верить нельзя и не существует никаких "хороших россиян".

Вот о чем я говорила. Никому из России верить нельзя. Для меня нет никаких "хороших" россиян. И больше не будет. В тот момент все сразу же ус*раються. То бл*дь шарфик,

– эмоционально выразилась певица.



Анастасия Приходько раскритиковала Лию Ахеджакову / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как другие украинские звезды, реагируют на россиян в информационном пространстве.