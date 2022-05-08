Лидеру БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергею Танчинцу – 40: что будет лучшим подарком для музыканта
Источник:инстаграм БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец 8 мая отмечает день рождения. В юбилей он попросил фанатов только об одном подарке.
8 мая фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец празднует день рождения. Сегодня ему исполнилось 40 лет.
К слову Хочется пойти на "Азовсталь", как Бедняков вспоминает особенные для него места в Мариуполе.
У Сергея Танчинца – юбилей
По случаю дня рождения участники группы поздравили его с днем рождения. Но Сергей Танчинец призывает вместо подарка подписать петицию "Врятуйте Маріуполь".
У меня день рожденья сегодня! Сделайте подарок – подпишите петицию для людей, остающихся в Мариуполе! Заранее спасибо за приветствие и работу над петицией. Обнимаю каждого и каждую! Слава Украине!
– поделился музыкант.
Сергей Танчинец / Фото из инстаграма группы
Что известно о петиции "Спасите Мариуполь"
Активисты создали петицию на сайте Change.org. В документе они обратились к ООН и ее руководителю Антониу Гутеррешу.
Петиция требует срочно провести процедуру Extraction. Это означает эвакуацию всех гражданских, раненых, тел погибших и всех военнослужащих Украины из заблокированного россиянами Мариуполя.
Авторы документы призывают действовать очень быстро, поскольку время на "Азовстали" идет на минуты. Каждая секунда промедления может стоить потерь. В настоящее время петицию подписали около 550 тысяч человек. Следующая цель – миллион подписей.
Последние новости о Мариуполе
- 7 мая вечером Ирина Верещук сообщила, что из "Азовстали" удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Это значит, что завершилась первая часть плана эвакуации.
- Защитник Мариуполя Сергей Волынский признался, что чувствует себя как в фильме, однако на самом деле это жестокая жизнь и настоящая война. Он все еще надеется на чудо, благодаря которому всех бойцов удастся вызволить из блокады.
- Президент Зеленский сообщил, что уже готовится следующий этап эвакуации – спасение медиков и раненых. Он добавил, что в настоящее время удалось вывезти около 300 гражданских. Сегодня, 8 мая, готовятся гуманитарные коридоры для мариупольцев и жителей близлежащих городов и сел.