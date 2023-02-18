Огонь пылает в сердцах, – лидер Scorpions восхитился украинцами и ответил, что сказал бы Путину

Лидер Scorpions Клаус Майне уже засвидетельствовал свою поддержку Украине и на днях снова подтвердил свою позицию. Он рассказал, что именно восхищает его в украинцах и что думает о россиянах.

С легендарным лидером Scorpions Клаусом Майне пообщался украинский ведущий Алексей Суханов. Музыкант признал, что ему непросто отвечать на сложные политические вопросы, но он даже не раздумывал, прежде чем согласиться на беседу.

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Лидер Scorpions об Украине

Клаус Майне признался, чем его увлекают украинцы. Он рассказал, что считает всех нас патриотами, ведь его поражает желание оставаться в стране и противостоять врагу.

Я очень поражен тем, насколько горячо они преданы своей стране во время войны. Огонь, пылающий в их сердцах. Они все патриоты. Я не думаю, что есть нечто большее, чем это ощущение – не убегать, а сказать: "Я противостою этой тяжелой и опасной ситуации, которая может унести мою жизнь или жизнь моих близких, но я буду здесь, и моя страна может на меня положиться". Перед этим я могу только склонить голову и стать на колени. Это невероятно.



Клаус Майне на одном из концертов / Фото с телеграма Ткаченко

"Россияне поддерживают этот режим"

, группа Scorpions в начале полномасштабного вторжения сменила слова вышедшего в 1990 легендарного хита Winds of Change. Тогда в треке фигурировала Москва, а впоследствии строки заменили на следующие: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина". Также на концертах в Польше, Израиле музыканты разворачивали сине-желтые флаги.

Музыкант признался, что если бы сидел перед Путиным и имел возможность сказать что-то – он приказал бы остановить войну. Клаусу также задали вопрос о том, по его мнению, вторжение является виной Путина или всех россиян. Он в ответ привел пример его народа и вспомнил, как испытывал чувство вины из-за Второй мировой войны.

"Немцы во время Второй мировой напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Нам было понятно, что на каждом немке есть часть вины. То, что тогда произошло: Холокост и все ужасные вещи, – это все поставило на нашу страну клеймо общей вины".

Хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что гибнут невинные люди, получают ранения, теряют дома. Да, говорят: "Это не россияне, это режим", но россияне поддерживают этот режим,

– подчеркнул Майне.

Исполнитель добавил, что наблюдал за разными исследованиями о том, сколько россиян поддерживают войну. Поэтому он признался, что хотел бы увидеть от них осознание своей ответственности.

Как он почувствовал связь с Украиной

Фронтмен вспомнил случай, который "раз и навсегда" соединил его с Украиной. Это был концерт в 2012 году в Харькове, после которого узнал, что умерла его мама. Это было шоком для музыканта.

"Ее похоронили за несколько дней и сразу же после этого проходил наш концерт во Львове. Наши украинские фаны знали, что я несколько дней назад похоронил свою мать. Они стояли перед сценой и поднимали вверх баннеры "Клаус, мы с тобой!". Это был для меня очень эмоциональный момент, который навсегда соединил меня с Украиной. Я никогда его не забуду".