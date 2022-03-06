Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к львовской терробороне

Исполнитель Святослав Вакарчук после "тура" по Украине по наиболее опасным областям, где проходят военные действия, присоединился к рядам защитников. Теперь он находится в территориальной обороне Львова.

О решении вступить в территориальную оборону своего родного города Львова, где он рос, мужчина не сообщал в своих соцсетях. Но это сделал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

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"Офицер запаса, почетный гражданин Львова, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал в боевой строй защитников Украины! С сегодняшнего дня, в составе территориальной обороны Львовщины он начинает исполнять свой военный долг. Желаем ему солдатского счастья! Победа будет за нами! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

На фотографии 46-летний Вакарчук занимает Тищенко в кабинете Львовского городского совета. Уже сегодня музыкант начнет выполнять свои военные обязанности.



Святослав Вакарчук вступил в терроборону Львова / Фото из фейсбука Тищенко

Стоит добавить, что с начала российской агрессии на территории Украины Вакарчук побывал в нескольких "горячих" регионах: вероятно, в Киевской области, Харькове, Запорожье и Одессе.

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