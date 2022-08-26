Заставили меня плакать, – лидер Måneskin не смог сдержать слез из-за видео украинских фанов

Украинские фаны посвятили трогательное видео группы Måneskin. В ответ Дамиано Давид признался. что ролик довел его до слез.

Победители Евровидения-2021 Måneskin поддерживают Украину почти на каждом своем концерте. Поклонники коллектива решили поблагодарить музыкантов за это и выпустили трогательное видео.

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Лидер Måneskin умилился из-за видео фанов

Поклонники Måneskin в ролике показали, через что приходится проходить украинцам. Они поблагодарили артистов за то, что их музыка "помогает заглушить звуки взрывов" и они помогают "не отчаиваться в этом жестоком кошмаре".

Видео от украинских фанов для Måneskin:

Вокалист Дамиано Давид увидел это видео на просторах интернета, распространил его, а в комментариях признался, что не смог сдержать слез.

Друзья, я не знаю, что сказать, вы заставили меня плакать прямо как ребенка. Я подниму ваше знамя, пока мои руки не опустятся,

– написал певец.



Скриншот комментариев из инстаграма

"У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую, спасибо. Нет слов, чтобы выразить благодарность, ее никогда не будет достаточно. Навсегда рядом с вами", – добавил он в инстаграме.

Как Måneskin поддерживают Украину