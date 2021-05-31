"Больно смотреть": лидер Kozak System грохнулся с колонок на концерте – курьезное видео

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Линьо поделился роликом с концерта. Он показал, как упал с акустической системы. К счастью, с артистом все хорошо.

30 мая состоялся концерт известной украинской группы Kozak System Kyiv Fan Fest. На выступлении группы произошел курьез, который, впрочем, не сказался на качестве концерта. Роликом поделился фронтмен Kozak System Иван Леньо.

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Лидер Kozak System упал с колонок

Иван Леньо во время выступления начал прыгать на акустической системе. Падал дождь, поэтому колонки были скользкие. Лидер Kozak System грохнулся с высоты.

Однако фронтмен группы почти сразу сориентировался и поднялся. Он вернулся на сцену и продолжил выступление.

Реакция сети

В комментариях поклонники не на шутку взволнованы из-за вероятной травмы артиста. Но он сам отметил, что все в порядке. Также поклонники пишут, что падение музыканта совсем не сказалось на качестве выступления.