Сейчас настало наше время, на KOZAK SYSTEM есть огромный запрос, – Иван Леньо

Группа KOZAK SYSTEM намерена поехать с концертами в ряд стран, прежде всего туда, где много украинцев. Ведь на ее музыку сейчас есть огромный запрос.

Об этом сообщил 24 канала лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо. Он отметил, что на заработанные с каждого выступления деньги музыканты будут покупать что-нибудь для украинских защитников.

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"На KOZAK SYSTEM есть огромный запрос"

Леньо рассказал, что группа KOZAK SYSTEM планирует уехать, в частности, в Америку, Канаду, Италию, Испанию и Португалию. В общем туда, где есть много украинцев, ожидающих крепкой накачки энергией.

Сейчас на KOZAK SYSTEM, на нашу энергию, на музыку очень огромный запрос. Прежде всего потому, что мы очень искренни и честны. Мы всегда такими были, просто сейчас наконец-то настало наше время,

– подчеркнул фронтмен группы.

Он сообщил, что музыканты поедут туда за свой счет. Группа KOZAK SYSTEM никогда не связывалась по этому поводу с государством, ведь у нее есть, заниматься, и самое главное – это обеспечение Вооруженных Сил Украины.

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Группа имеет гуманитарное шефство над многими бригадами

Леньо отметил, что с каждого концерта KOZAK SYSTEM будет что-то покупать для ВСУ. Это не обязательно будут дроны, а могут быть и тепловизоры или пикап. Группа сотрудничает со многими бригадами и знает комбригов персонально.

Я очень хорошо знаю, что нужно той или иной бригаде. KOZAK SYSTEM имеет над ними своеобразное гуманитарное шефство,

– сказал фронтмен группы.

Поэтому, добавил он, всегда будет что покупать для наших защитников.

Больше о деятельности группы KOZAK SYSTEM во время войны

В начале весны лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо приобщился к помощи беженцам . Он эвакуировал с горячих точек детей – у них испуганные лица.

Группы ТНМК и KOZAK SYSTEM выпустили общий трек "Мамо" . В нем музыканты обратились к матери всех украинских защитников.

Лидер KOZAK SYSTEM Иван Леньо высказался об эксгастролерах Вере Брежневе и Светлане Лободе, якобы пришедших в себя после 24 февраля. Он им не верит и на одну сцену с ними не станет.

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