Иван Леньо из Kozak System эмоционально ответил, выйдет ли на одну сцену с Лободой или Брежневой

Лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо высказался об экс-гастролерах Вере Брежневой и Светлане Лободе, которые якобы очнулись после 24 февраля. Он им не верит и на одну сцену с ними не станет.

По словам Иван Леньо, до начала полномасштабной войны в Украине существовали два музыкальных сообщества – проукраинское и "какая разница", к которому принадлежали преимущественно поп артисты. Если последние уже простили Лободе и Брежневой, которые годами давали концерты в россии, то он с коллегами – нет.

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Иван Леньо о Светлане Лободе

Лидер Kozak System убежден, что проукраинское музыкальное сообщество, с которым он дружит, видится, переписывается, не верит Лободе. Это "Без обмежень", "Антитіла", "Бумбокс", ТНМК, ВВ, Мария Бурмака, Тарас Чубай, Тарас Петриненко, "Кому вниз", "Мандри".

Это огромный список артистов, у которых четкая гражданская позиция – это проукраинские артисты. Станут ли эти артисты завтра на концерте с Лободой, которая, несмотря на свое прошлое, сейчас финансирует детей Ирпеня? Не станут. Почему? Потому что не верят. Вот и все. Не верю, не стану,

– резко заявил Иван Леньо.

Он добавил, что поверит и простит Лободу только тогда, когда она покажет выплаты в помощь Ирпеню и раскается за годы работы в России.

Если она мне докажет, покажет счета, когда я с ней сяду за стол, пообщаюсь. Если она осознает, какое огромное зло она совершала, гастролируя там, не проявляя свою гражданскую позицию здесь, – возможно через год, два, десять и станем (на одну сцену, 24 канал). Всем надо давать возможность эволюционировать. Но это было бы неестественно, если бы озвученная мной когорта завтра приняла бы к себе эту артистку", – объяснил фронтмен Kozak System о Лободе.

Лидер Kozak System о Вере Брежневой

в июне Лобода вернулась к корпоративам и концертной деятельности, но пообещала, что ровно половину гонораров будет отдавать на восстановление родного Ирпеня. Она приезжала в город 15 июня и, по словам мэра, согласилась выделить 20 миллионов на восстановление детского сада.

Наталья Мосейчук, с которой Иван Леньо общался в прямом эфире, рассказала ему, что последние 8 лет Вера Брежнева якобы финансировала украинские батальоны, но он в это не верит и обещает узнать правду у знакомых командиров бригад.

Я не знаю Брежневу, я не знаю бригады, которые она финансирует, я не знаю, что она купила для этих бригад. У нее на странице это озвучивается? Ну все, до свидания. Вера Брежнева, ты стыдишься помощи ВСУ? Да это еще хуже! Лучше не помогай, сиди в россии и пой песенки,

– эмоционально обратился Леньо к Брежневой.

"Я переговорю с комбригом, я хочу узнать, какую бригаду она финансировала. Война – это очень точные вещи. Эти все фотографии возле крашеного автомобиля, они еще не говорят о том, что этот человек этот автомобиль купил. Я знаю некоторых депутатов, которые просят меня: "Можно сфотографироваться с автомобилем?" Чтобы потом выставить в фейсбук, что "я, мол, тоже волонтер", – рассказал музыкант.