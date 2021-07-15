Довольно опасно, надо готовиться, – лидер группы "СКАЙ" откровенно рассказал о велотуре

Лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук стал первым украинским артистом, который проехал наибольшее расстояние с востока на запад на велосипеде за минимальное время. Это было довольно опасно, но интересно.

Об этом певец рассказал в эфире утреннего шоу на 24 канале. Он отметил, что в каждом населенном пункте люди положительно реагировали и поддерживали певца.

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По словам Собчука, большое количество людей на дороге при таких масштабных переездах из города в город – это довольно опасно.

Технически инфраструктура не очень безопасна для того, чтобы большой колонне двигаться быстро. Это 150 – 170 километров в день. Это довольно опасно,

– заявил артист.

Однако это не значит, что не стоит заниматься спортом. Просто необходимо продумывать поездку. "Должно быть сопровождение. У меня только было сопровождение полиции, когда я заезжал в город", – подчеркнул Собчук.

Во время велотура были концерты

Собчук ни разу не согласился ехать определенное расстояние на автомобиле, хотя ему это предлагали. Параллельно с артистом ехал бус, в котором везли его вещи.

Я ехал без вещей, это давало мне динамику и скорость. С вещами я бы не смог преодолеть такое расстояние за день,

– отметил артист.

"Я постоянно спешил. Проблема даже не в расстоянии, а во времени. Я был привязан к таймингу, к концертам. Приехал на точку, зафиксировался, прыгнул в бус – поехали к военнослужащим. Выступили, вернулись на точку и поехали дальше", – рассказал Собчук.

Сейчас он и сам не понимает, откуда брал столько энергии, ведь даже не отдыхал.

Интервью с Олегом Собчуком на 24 канале: смотрите видео