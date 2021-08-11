Внутри все умирает, – лидер группы KAZKA рассказала, как пережила неразделенную любовь

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые откровенно рассказала о личной жизни. Она призналась, что имела отношения с ребятами, однако одна любовь была безответной, а другая – слишком сложной.

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая редко дает откровенные интервью. Однако недавно Маши Ефросининой она рассказала о первой неразделенной любви.

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Александра Зарицкая о личной жизни

Девушка училась в Харькове на юриста в университете. Примерно в подростковом возрасте Александра впервые сильно влюбилась.

Я была влюблена в своего лучшего друга. Сейчас он уже это знает. Это была первая любовь, такая, когда человек рядом с тебой, и ты ловишь каждый его взгляд, собираешься на каждую встречу с ним. Конечно, он знал, что мне нравится, но, думаю, что он не считал меня красивой девушкой,

– призналась Александра Зарицкая.

"Наиболее страшно и больно было видеть его рядом с какой-то девушкой. Когда мы гуляли, он был с девушкой. И ты идешь, а у тебя внутри все умирает, ты ненавидишь этот мир. Сейчас мне очень трудно в кого-то влюбляться", – поделилась певица.

Звезда рассказала об еще одних отношениях. Они закружились в Одессе, куда Александра переехала искать себя и развлекаться. И эта любовь так же закончилась.

Этот человек очень проблемный. Это был парень из Донецка, переселенец, он приехал в Одессу с мамой. Я немного и из-за него переехала в Одессу, потому что была с ним знакома, мы хотели вместе жить, но у него все время были проблемы. Очень тяжелый человек, даже сейчас его мама иногда звонит ему,

– заметила Зарицкая.

Исполнительница добавила, что она несколько раз пыталась налаживать отношения с парнем, но успешные отношения не складывались. Поэтому она отказалась от этого и перестала общаться с любимым.

Интервью с Александрой Зарицкой: смотрите видео онлайн

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