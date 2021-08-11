Внутри все умирает, – лидер группы KAZKA рассказала, как пережила неразделенную любовь
Источник:"Экзамен"
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые откровенно рассказала о личной жизни. Она призналась, что имела отношения с ребятами, однако одна любовь была безответной, а другая – слишком сложной.
Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая редко дает откровенные интервью. Однако недавно Маши Ефросининой она рассказала о первой неразделенной любви.
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Александра Зарицкая о личной жизни
Девушка училась в Харькове на юриста в университете. Примерно в подростковом возрасте Александра впервые сильно влюбилась.
Я была влюблена в своего лучшего друга. Сейчас он уже это знает. Это была первая любовь, такая, когда человек рядом с тебой, и ты ловишь каждый его взгляд, собираешься на каждую встречу с ним. Конечно, он знал, что мне нравится, но, думаю, что он не считал меня красивой девушкой,
– призналась Александра Зарицкая.
"Наиболее страшно и больно было видеть его рядом с какой-то девушкой. Когда мы гуляли, он был с девушкой. И ты идешь, а у тебя внутри все умирает, ты ненавидишь этот мир. Сейчас мне очень трудно в кого-то влюбляться", – поделилась певица.
Звезда рассказала об еще одних отношениях. Они закружились в Одессе, куда Александра переехала искать себя и развлекаться. И эта любовь так же закончилась.
Этот человек очень проблемный. Это был парень из Донецка, переселенец, он приехал в Одессу с мамой. Я немного и из-за него переехала в Одессу, потому что была с ним знакома, мы хотели вместе жить, но у него все время были проблемы. Очень тяжелый человек, даже сейчас его мама иногда звонит ему,
– заметила Зарицкая.
Исполнительница добавила, что она несколько раз пыталась налаживать отношения с парнем, но успешные отношения не складывались. Поэтому она отказалась от этого и перестала общаться с любимым.
Интервью с Александрой Зарицкой: смотрите видео онлайн
Что еще известно о личной жизни Александры Зарицкой
- В конце сентября 2019 года на странице группы KAZKA появилось романтическое фото, которое подогрело слухи о романе Александры Зарицкой и ее коллеги Никиты Будаша. Пару долгое время подозревали в отношениях.
- В этом же году певица призналась, что закрутила роман с иностранцем. С ним она познакомилась на музыкальном фестивале. Пара вместе отправилась в путешествие в Италию.
- Уже через несколько месяцев Александра завершила отношения с бойфрендом. В частности, на решение повлияла сестра артистки.