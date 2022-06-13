Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, видел ли детей после месяцев войны

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в рамках благотворительного тура уехал за границу. Благодаря этому он мог за долгое время увидеть детей.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин с начала полномасштабного вторжения вывез детей и бывшую жену за границу. Но во время благотворительного тура он смог увидеть потомки.

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Виделся ли Валерий Харчишин с детьми

Музыкант признался, что благотворительные концерты в Европе были еще возможность увидеть своих сыновей. Это было для артиста важнее, чем негатив из-за того, что он покидает Украину на время. На несколько часов он заехал к детям и прогулялся с ними на площадке.

Буду откровенен, что это была еще одна причина, почему мы согласились на такие концерты. С одной стороны, мы считали, что нас проклянут оставшиеся в Украине. Говорят, что мы уехали в Европу. А с другой стороны, я очень хотел увидеть своих сыновей. Мне удалось на несколько часов заехать к ним, поговорить, погулять на детской площадке,

– признался Валерий Харчишин.

Артист добавил, что во время прогулки с детьми видел только украинцев: "И на площадке были только украинцы. Я слышал только украинский язык. Девушки подходили, спрашивали, можно ли сфотографироваться. Я отвечал: "Конечно, можно!". Они также спрашивали, не боимся ли мы, что нас проклянут.Я говорил: "Нет, потому что делаем свое дело, собираем деньги, вернемся в Украину в любом случае".

Интервью с Валерием Харчишиным в видео: смотрите онлайн

, Валерий Харчишин вместе с группой "Друга Ріка" ездит по городам Украины и Европы в рамках благотворительного тура "Хто, якщо не ми?". Завтра, 14 июня, у них концерт во Вроцлаве. Музыканты хотят собрать 30 тысяч евро, чтобы купить беспилотники, автобус и тактическую амуницию для батальона спецназа. В украинских городах "Друга Ріка" хочет собрать 14 тысяч евро.