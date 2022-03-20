Лидер группы "Антитела" обратился к украинцам с передовой: "Работаем каждый на своем месте"

Украинский исполнитель Тарас Тополя сейчас находится в киевской территориальной обороне и ежедневно защищает столицу от российских оккупантов. Артист просит, чтобы каждый занимался своим делом, чтобы перезапустить экономику.

В интервью для 24 канала Тарас Тополя подчеркнул, что каждый должен делать все, что может для сохранения страны. Кто-то воюет и волонтерит, а кто-то работает и удерживает экономику.

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Я хочу обратиться ко всем городам, которые не оккупированы, а их, к счастью, большинство. Ко всем гражданам, которые живы и здоровы. Даже если вы сбежали из своих домов или если вы дома, выходите на работу, начинайте работать, занимайтесь деятельностью, какими-то рутинными делами. Это помогает,

– говорит исполнитель.

Лидер группы "Антитела" убежден, что во время войны для Украины очень важно запустить экономику. Это будет вклад каждого украинца, его поддержка и помощь. Тем более, когда президент принял закон, позволяющий легким способом начать экономическую деятельность, начать или продолжить предпринимательскую деятельность.

"Держимся вместе! Каждый на своем месте работаем ради нашей общей победы! Слава Украине!" – подытожил артист.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн