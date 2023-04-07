Их глаза и сердца очень много видели и пережили, – Lida Lee о концертах для переселенцев

Украинские артисты за последний год дали множество благотворительных концертов для наших защитников и защитниц, гражданских людей в прифронтовых регионах и внутренне переселенных лиц. Все для того, чтобы развлечь и отвлечь от негативных мыслей. Певица Lida Lee вспомнила, какие выступления стали особенными для нее.

Об этих особых выступлениях артистка рассказала за кулисами семейного развлекательного шоу "Епитание". Певица призналась, что концерты для маленьких зрителей стали для нее наиболее ответственными и эмоциональными.

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Мы выступали для детей, которые переехали с временно оккупированных территорий. Эти концерты были для меня наиболее ответственными и очень эмоциональными. Я колебалась, что говорить, как с ними общаться. Их глаза и сердца очень много видели и пережили. Не на свой век! Я действительно встретила детей со взрослым пониманием того, что происходит вокруг События, которые с ними произошли, не сделали их агрессивными или злыми Наоборот! И они очень верят в наших героев, нашу армию. И, конечно, в то, что скоро война закончится, и мы все вернемся в свои дома", – поделилась исполнительница.

Несмотря на стресс, который испытывают все украинцы уже больше года полномасштабной войны, Lida Lee продолжает творить.

Меня вдохновляют люди! Вдохновляет то, что сейчас простор для творчества открыт. Также вдохновляет любовь (улыбается – 24 Канал),

– призналась певица.

Напомним, Lida Lee прекратила сотрудничество с Монатиком и теперь сама развивает свою музыкальную карьеру. Во время войны она активно приобщается к благотворительным мероприятиям, представляет украиноязычные песни.