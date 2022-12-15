"Каждое слово в самое сердце": Lida Lee выпустила авторскую песню без Монатика – видео

Певица Lida Lee, продюсером которой был Монатик, написала свою первую песню. Это украиноязычная композиция "З тобою". Она о любви, которая согревает во времена блекаутов и отключений вне графика.

Если свою первую с 24 февраля песню Lida Lee посвятила военным, объединив в ней украинский шоу-биз, то во второй спела о любви, которая наполняет теплом и сиянием. "З тобою" – это первая авторская и самостоятельная работа Лидии.

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Lida Lee без Монатика выпустила песню "З тобою"

"З тобою" – песня о моих чувствах, прежде всего. О чувствах, которые мы оберегаем от лишних глаз. О любви, привкус которой только обостряется во времена испытаний. Об ощущении света и тепла, когда за окном тьма и холод,

– высказалась Lida Lee.

Певица говорит, что в строках "З тобою" хочет запечатлеть состояние миллионов украинцев, но, похоже, это посвящение ее отношениям с таинственным бойфрендом, которого она отказывается показывать публике. Известно только, что парень из музыкальной сферы, поддерживает ее сольную карьеру и дарит энергию для творчества. Ранее Lida Lee комментировала, что именно любимый помог ей пережить первые месяцы полномасштабной войны.

Артистка обещает выпустить клип на трек "З тобою", в котором покажет силу и свет чувств в самые темные времена.

Lida Lee – З тобою: слушайте песню онлайн

Интересно, что новый трек Lida Lee оценили Джамала, Мишель Андраде, Alyona Alyona, Даниэль Салем, Тарас Цымбалюк. Экс-продюсер Монатик пока не лайкнул. В то время как фаны засыпают комплиментами: