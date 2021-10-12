Lida Lee прокомментировала строгое судейство и возможное возвращение на "Танцы со звездами"

Бывшая участница "Танцев со звездами" Lida Lee вызвала немалый резонанс вылетом из проекта, ведь на протяжении всех эфиров показывала хорошие результаты. Поэтому она решила пообщаться с фанами и рассказала, что действительно хочет вернуться на шоу.

Украинская певица и экс-подопечная Монатика решила ответить на самые популярные вопросы фанатов в прямом эфире вместе с партнером, Алексеем Базелою. Подписчиков больше всего интересовало возвращение Lida Lee на "Танцы со звездами" и реакция на критику Екатерины Кухар.

Не пропустите Lida Lee отреагировала на неожиданный вылет из "Танцев со звездами"

Lida Lee о судействе Кухар

Последним танцем артистки стал драматический пасадобль под песню Тины Кароль. В то время как Максим Чмерковский назвал его лучшим выступлением пары за весь сезон, Екатерина Кухар отметила, что не почувствовала драмы и увидела лишь слабую имитацию драки между Lida Lee и партнером. Лида ответила на критику.

Возможно, не до конца Екатерине были видны эмоции, которые мы переживали. На вкус и цвет,

– подчеркнула звезда.

Исполнительница вспомнила, что на самом деле очень расстроилась, когда поняла, что покинула "Танцы со звездами": "Плакала я уже дома, когда осознала, что произошло. Но это была грусть о пройденном периоде".

Хочет ли вернуться на "танцы"

Lida Lee признала, что была шокирована целым флешмобом, который начался после ее выхода из проекта. Но она не скрывает, что не прочь вернуться на главный паркет.

"Нам было бы безумно приятно вернуться на шоу, потому что мы им жили. 24/7 мы жили в репетиционных залах, кайфовали и хотели – детское стремление делать что-то новое и интересное очень мотивирует. Это шоу, и что будет дальше – никому неизвестно. Но мы бы хотели еще раз побывать на этом паркете", – поделилась артистка.

Lida Lee вылетела из "Танцев со звездами"