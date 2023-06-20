Lida Lee намекнула на беременность: какое фото опубликовала певица
Источник:Lida Lee
Украинская певица Lida Lee заинтриговала подписчиков новым фото. Звезда намекнула на беременность, опубликовав фотографию, на которой нежно держится за живот.
Действительно ли певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, беременна – пока остается загадкой. Подписчики в комментариях к фото "засыпали" Lida Lee вопросами.
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Артистка заинтриговала поклонников загадочным фото. В кадре Lida Lee стоит перед камерой в длинном черном платье, где якобы виднеется округлый животик. Кроме того, певица держала руку на животе.
В подписи на фото Лида Ли поставила загадочный смайлик.
Lida Lee намекнула на беременность новым фото / Фотография с ее инстаграммой
Фаны сразу допустили, что звезда беременна. В комментариях они высказали свои мнения по этому поводу:
- "Это то, о чем мы подумали?"
- "Неужели?"
- "Лида… А как же ваши тренировки?"
Пока Lida Lee не объяснила это фото и не подтвердила, что она ждет ребенка.
Добавим, что певица скрывает свою личную жизнь. В прошлом году в интервью "Радио Люкс" Она рассказывала, что имеет отношения – встречается с музыкантом, личность которого так и не раскрыла.
"Мы сейчас в невероятных отношениях. Я вижу, что кто-то расходится в этот период, а кого-то этот период сближает. Мы очень сблизились, он мне помогает, поддерживает. Все хорошо", – ответила тогда Lida Lee.
Напомним, что недавно Lida Lee прекратила сотрудничество с Монатиком и теперь сама развивает свою музыкальную карьеру. Во время войны она активно приобщается к благотворительным мероприятиям, презентует украиноязычные песни.