"Лицемерие", – Лободу и Лорак раскритиковали за поздравления с Днем Независимости

25 августа 2021 , 13:49
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Источник:

24 канал

Российские гастролерши Светлана Лобода и Ани Лорак поздравили Украину с Днем Независимости. Пользователи сети возмущены, ведь артистки выступают в стране-агрессоре и в то же время поздравляют Украины с выдающимся днем. Исполнительниц обвиняют в лицемерии.

24 августа известные люди активно поздравляли Украину в социальных сетях. Неожиданно к поздравлениям присоединились Ани Лорак и Светлана Лобода, которые длительное время живут и работают в России.

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Поздравление от Ани Лорак

Одиозная певица на личной странице в инстаграме опубликовала фото, на котором изображена с венком на голове. Лорак лаконично написала под фотографией: "С днем ​​рождения, Украина!". Дополнила поздравления емоджи в виде синего и желтого сердечек. Текст был на украинском, хотя сама артистка говорит по русски.


Ани Лорак / Фото с инстаграма Ани Лорак

Такая публикация у подписчиков артистки вызвала разные эмоции. Ярые сторонники Лорак оставляют в ее адрес приятные слова и подчеркивают, что ждут в Украине.

  • "Украинская красавица!"
  • "Любим, ждем с концертами на родной земле!"
  • "Ждем вас в Украине!"


Комментарии под сообщением Ани Лорак / Скриншот инстаграм-страницы певицы

Но большинство пользователей сети отмечают, что такая публикация – проявление лицемерия. Однако артистка удаляет почти все негативные комментарии.

  • "Не забыла еще украинский. Но уже не впечатляет".
  • "Смешное твое поздравление. Ты не любишь Украину!"
  • "Вы же в России в 2014 году говорили, что Украина – больная. Для чего ваше лицемерие?"
  • "Сколько комментариев уже "почистили"... Классно".

Комментарии под сообщением Ани Лорак / Скриншот инстаграм-страницы певицы

Поздравление Светланы Лободы

Еще одна предательница поздравила Украину с праздником. Светлана Лобода подписала фото в основном на русском языке, чем спровоцировала еще больше критики.

"С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на твоей земле живут самые счастливые люди! С Днем Независимости, Украина!", – написала Лобода.


Светлана Лобода / Фото с инстаграма певицы

Мысли подписчиков этой певицы также разделились. Одни выражают ей комплименты, но другие отмечают, что она лицемерит, ведь уже давно уехала в страну-агрессор, которая оккупировала украинские территории и убивает сыновей Украины. Светлана Лобода, как и Ани Лорак, негативные комментарии в свой адрес удаляет.

  • "Лучшая певица из Украины".
  • "Украина ждет вас".
  • "Лобода и Украины – едины".
  • "С такими дочерьми и враги не нужны".

Комментарии под сообщением Светланы Лободы / Скриншот инстаграм-страницы певицы

Напомним, в августе Лобода и Лорак выступали в Одессе. Это были первые открытые концерты этих артисток в Украине за последние 7 лет. Почему певицы не гастролировали в Украине в течение этого времени – узнавайте здесь.

 

Автор: Христина Кобак