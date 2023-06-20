Яркий цветочный и сдержанный черный: Летиция и Рания устроили битву образов в Мадриде

Королевская семья Иордании – Абдалла II, Рания и 18-летний принц Хашем – прибыла в Испанию с официальным визитом. Летиция и Филипп VI устроили для них ужин в королевском дворце Мадрида.

В Испании Абдалла II, Рания и их младший сын появились для укрепления двусторонних связей между странами. Летиция не сдерживала радости от встречи с королевой Иордании. Они тепло обнимались и улыбались под прицелом фотографов в Мадриде, а затем отправились в образовательную мастерскую, где студенты реставрируют мебель, обложки книг, исторические рукописи и прочее.

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Образы Рании и Летиции на встрече в Мадриде

На королевский прием во дворце Мадрида Летиция надела летнее платье длины миди от Diego Estrada с цветочным принтом. Оно создало идеальный силуэт в теплых тонах красного, персикового и голубого оттенков.

Под красочное платье королева Испании надела насыщенно-розовые туфли на шпильках от своего любимого бренда Carolina Herrera. Из аксессуаров Летиция подобрала золотые серьги с розами, а макияж сделала в персиковых оттенках.

Рания и Летиция в Мадриде / Фото из инстаграме королевы Иордании

Рания и Летиция в Мадриде / Фото из инстаграме королевы Иордании

В то время как Рания как всегда выглядела изысканно и элегантно. На ней было черное платье из новой коллекции Dior, украшенное бабочками. Ее образ дополнили бордово-розовые туфли на шпильках, кожаный клатч от Fendi и новые солнцезащитные очки.

Признательны их величествам королю Филиппу VI и королеве Летиции за гостеприимство сегодня. Всегда приятно видеть вас обоих, и это особенная честь присоединиться к вам в Мадриде на девятой годовщине восхождения Его Величества на престол, поздравляю,

– прокомментировала Рания в инстаграме.

Рания на встрече с Летицией в Мадриде / Фото с инстаграма королевы Иордании

Рания и Летиция в Мадриде / Фото из инстаграма королевы Иордании

Кстати, с Летицией Рания встретилась после того, как они с королем Филиппом VI не смогли посетить свадьбу наследного принца Иордании Хусейна и его невесты Раджвы Аль Саифа. Состоялась она в начале июня, но королевские супруги Испании якобы уже имели королевские обязательства. На церемонию в Амман поехали бывшие король и королева Испании Хуан Карлос и София.