Летиция пришла на деловую встречу в нежном образе: снимки королевы в блузке и юбке

Испанская королева Летиция продолжает работу после летнего отпуска. Вместе с королем Филиппом VI она приняла участие в официальном мероприятии. На нем Ее Величество появилась в светлой блузке и юбке с цветочным принтом.

Испанский король Филипп VI и королева Летиция на днях прибыли во дворец в Мадриде. Там они встретились с президентом Чили Себастьяном Пиньером.

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Образ королевы Летиции

На деловую встречу Ее Величество выбрала нежный и романтичный аутфит. Она предстала в светлой блузке с широкими и короткими рукавами и с вышитыми одуванчиками. Также королева Испании надела молочную юбку длины миди с цветочным принтом. Наряд удачно сочетался тонким серебристым поясом.

Летиция дополнила образ лакированными туфлями с острым носком в тон и на высоком каблуке, а также стильными серьгами в виде колосков. Волосы она собрала в аккуратный хвост, а также сделала макияж с акцентом на глазах. Согласно правилам безопасности, на деловой встрече Ее Величество появилась в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Отметим, что только 6 сентября испанская королева вернулась к обязанностям и появилась на премии Retina ECO Awards 2021 в трендовом наряде. Она надела черное платье с приспущенными плечами от бюджетного бренда.

Перед этим Летицию заметили в аэропорту с семьей в повседневном look. Она провела дочь, принцессу Леонор, на учебу. Девочка отправилась в Великобританию в Атлантический колледж.