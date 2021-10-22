Летиция с мужем и дочерьми посетили торжественное мероприятие: изысканный образ королевы
Источник:24 канал
Испанские король Филипп VI и королева Летиция вместе с дочерьми появились на церемонии вручения наград принцессы Астурийской. Ее Величество для светского выхода выбрала платье цвета хаки.
На днях испанская королевская семья провела светский выход в полном составе. Король Филипп VI, его жена Летиция, принцесса София, и принцесса Леонор посетили концерт, посвященный церемонии вручения наград принцессы Астурийской. Мероприятие проходило в зале Prince Felipe Auditorium в Овьедо.
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Король Филипп VI для светского появления выбрал синий полосатый костюм. Принцессы Леонор и София появились в монохромных образах – розовой и синий платьях и с локонами.
Образ Летиции
Испанская королева также позировала перед камерами в лаконичном образе. Для посещения торжественного мероприятия она выбрала платье цвета хаки длины миди с объемными рукавами. Изюминкой аутфита стала бахрома, которой было украшено платье с одной стороны.
Ее Величество дополнила образ золотистыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, а также стильным клатчем в тон.
Летиция собрала волосы в хвост, а на лице сделала макияж. Вся монаршая семья появилась на публике с защитными масками.
Королева Летиция и король Филипп с дочерьми
Предыдущие выходы Летиции
- Королева на официальную встречу в Мадриде выбрала черную блузку и светлую юбку-карандаш.
- В платье похожего оттенка Ее Величество также появилась на военном параде в День Колумба.
- На открытии новой выставки Гойи в Fondation Beyeler в Базеле испанская королева появилась в темно-зеленом платье.