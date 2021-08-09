Летала на вертолете и подвернула ногу: Лилия Ребрик рассказала, как провела лето

Успешная украинская актриса Лилия Ребрик активно проводила лето 2021 года. В новом заметке она рассказала о самых ярких моментах теплого сезона.

Известная украинская актриса Лилия Ребрик в личном блоге в инстаграме часто делится яркими фото и рассказывает, как проходят ее дни. На этот раз она поделилась, что успела сделать летом.

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Лилия Ребрик рассказала о своем лето

Знаменитость призналась, что летом она переживала как сложности, так и радостные моменты. Она ярко отпраздновала день рождения и наслаждалась сезоном ягод и различных фруктов.

Вот я, например, этим летом летала над Киевщиной на вертолете, собирала свой овоще-ягодно-фруктовый урожай, нежилась в теплой морской пене, подвернула ногу и уже почти выздоровела, наелась досыта клубники, мороженого, а в целом – больше работала, чем отдыхала,

– поделилась актриса.

Лилия Ребрик также заинтриговала поклонников, написав, что работает над новым проектом. Его результат можно будет увидеть этой осенью. Вероятно, звезда снимается в фильме.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Заметим, что на этом артистка не остановилась. Недавно она отправилась в Болгарию вместе с мужем, Андреем Диким. Там супруги совмещает работу и отдых на море.

Лилия Ребрик также отметила, что несмотря на карантин во многих странах, ей с любимым пришлось сделать только ПЦР-тест. Он был отрицательным, поэтому звезда беспрепятственно улетела в курортный городок Китен.