Звездные сестры Ким Кардашян и Кендалл Дженнер снялись в соблазнительной фотосессии. Они позировали в кожаных корсетах рядом с лошадьми и взбудоражили воображение поклонников.

Американские знаменитости Ким Кардашян и Кендалл Дженнер обнародовали жаркие кадры из новой фотосессии. Звезды реалити не устают принимать участие в откровенных съемках и демонстрировать соблазнительные формы.

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Жаркая съемка Ким и Кендалл

Модель и светская львица выбрали для съемки оригинальную локацию и позировали рядом с лошадьми, что придавало кадрам особой атмосферности. Ким Кардашян и Кендалл Дженнер появились в одинаковых нарядах.

Звездные сестры примерили кожаные корсеты и брюки коричневых оттенков. Такую одежду они соединили с высокими сапогами и перчатками. Наряды подчеркнули тонкие талии Ким и Кендалл и акцентировали на их аппетитных формах.

Сестры распустили длинные волосы и вложили их легкими волнами. На лице звезд также красовался одинаковый макияж, о котором позаботились стилисты. Глаза Ким Кардашян и Кендалл Дженнер подчеркнули коричневыми и золотистыми тенями, а губы накрасили темной помадой.

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