Леся Никитюк неожиданно прокомментировала конфликт с Дурневым: "Это все полная фигня"

Телеведущая Леся Никитюк прокомментировала конфликт с Алексеем Дурневым, которому запретила пиариться на ее имени. В эфире развлекательного шоу "єПитання" она заявила, что никогда не ссорилась с ютубером.

Участникам 10-го выпуска нужно было назвать имена известных мужчин, с которыми украинки хотели бы пойти на свидание. Даша Астафьева, как капитан команды ведущих кулинарных шоу, предположила, что кроме Зеленского, Залужного и Притулы в этом списке может быть ее друг Алексей Дурнев.

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Леся Никитюк прокомментировала конфликт с Дурневым

"Лесь, не обижайся. Я считаю, что это Алексей Дурнев", – заявила Даша Астафьева, намекая на публичный конфликт ведущих, и даже пообещала их свести.

А чего я должна обижаться? Мы с ним никогда даже и не ссорились, это все выдуманный хайп в Интернете. Никто не может понять, что это все полная фигня,

– отреагировала Леся Никитюк.

Здесь следует прояснить, что знаменитости недолюбливают друг друга из-за проекта "Дурнев смотрит сторис". В одном из интервью Алексей рассказывал, когда только запустил шоу на ютубе, ведущая поддержала его и даже просила обсуждать ее побольше. Однако через несколько месяцев позвонила сказать, что "это уж слишком" и хватит пиариться на ее имени. Дурнев продолжил комментировать сторис коллеги, но стал называть "человеком, чье имя запрещено произносить вслух".

После этого между ними произошла публичная перепалка. Блогер пошутил, что девушки с ростом 183 сантиметра могут работать "только на железной дороге", а "все красивые – невысокие". Леся Никитюк ответила, что Дурнев перешел все границы и сняла видео в пилотке проводницы, в котором передала "привет" Маше Ефросининой из 12 вагона и Кате Осадчей с 16-го, ведь эти ее коллеги-телеведущие тоже ростом выше 180 сантиметров.