Леся Никитюк восхитила эффектным образом в Италии: фото в шелковой блузе и трендовых брюках

На днях Леся Никитюк отправилась в отпуск в Италию. Она остановилась в 5-звездочном отеле во Флоренции и устроила люксовый отдых. Для выхода звезда выбрала эффектный look – оранжевую блузу и трендовые брюки с разрезами.

На выходе из элитного отеля Леся Никитюк устроила профессиональную фотосессию в стиле папарацци. Для новых кадров в инстаграм-профиле она нарядилась как на красную дорожку. В таком look украинскую ведущую легко могли спутать со звездой Голливуда, ведь мировые знаменитости любят Флоренцию.

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Образ Леси Никитюк в Италии

Телеведущая надела шелковую блузку оранжевого цвета с объемными рукавами и бантом-галстуком. Под верх в стиле первых леди она подобрала облегающие черные брюки с высокой талией и трендовыми разрезами снизу. Этот ансамбль дополнили сапоги на каблуке – черные с золотистыми блестками.

Для светского выхода Леся Никитюк прихватила массивный черный клатч, а образ дополнила роскошными аксессуарами – серьгами, кольцами и часами. Волосы она уложила ровно и нанесла дневной макияж, который идеально смотрелся в кадре.

Флоренция меня вдохновляет,

– лаконично прокомментировала Леся Никитюк.



Леся Никитюк в эффектном образе / Фото из инстаграма ведущей



Леся Никитюк в эффектном образе / Фото из инстаграма ведущей