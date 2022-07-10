Стыд и позор, – Леся Никитюк упрекнула Dolce & Gabbana за сотрудничество с Киркоровым

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила, что бренд Dolce&Gabbana продолжил сотрудничество с россиянами. Она попросила поклонников напомнить, что Россия – страна-террорист.

Украинская блоггерша и телеведущая Леся Никитюк сообщила о "измене" от знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana. Похоже, он продолжил сотрудничество с россиянами, несмотря на террористические действия этой страны.

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Леся Никитюк осудила известный бренд

Телеведущая в инстаграмм-сторезе показала Филиппа Киркорова, одетого в вещи из Dolce & Gabbana. Она предложила украинцам напомнить, с кем продолжает сотрудничество бренд.

Предлагаю достучаться до бренда Dolce&Gabbana комментариями под их постами!

– написала Леся Никитюк.

Впрочем, в инстаграмме бренд запретил возможность комментировать сообщения: "Закрыли комментарии. Стыд и позор. От правды они закрыли комментарии".

Леся Никитюк также напомнила о большом скандале Dolce & Gabbana в 2018 году. Тогда дизайнер Стефано Габбана обидел Селену Гомес, назвав ее некрасивой.

Леся Никитюк о Dolce & Gabbana / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, есть еще один скандал с брендом Dolce & Gabbana. В канун Пасхи они выпустили коллекцию шоколадных яиц, напоминающих русских матрешек в кокошниках – традиционном головном уборе страны-агрессора.