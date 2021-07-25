Леся Никитюк сексуально позировала в Черногории: фото в купальнике
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк нежится на солнышке в Черногории. Звезда позировала на камеру на фоне моря и гор. Для фотосессии она выбрала купальник с анималистическим принтом, который подчеркнул безупречную фигуру.
Украинские звезды активно делятся фотографиями с отдыха. Многие знаменитости для летнего отпуска выбрали популярные среди туристов страны. Среди них и Черногория. Именно туда отправилась блогер Леся Никитюк. Там девушка наслаждается морем и красотой гор.
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Леся Никитюк отдыхает в Черногории
На личной странице в инстаграме знаменитость активно делится фотографиями из отпуска. На новых кадрах, которые Леся распространила в сети, она позирует в воде на фоне моря, яхты и гор.
Для съемки Никитюк выбрала купальник с анималистичным принтом, состоящий из топа на тонких бретелях и трусиков с высокой посадкой. Наряд подчеркнул грудь звезды и ее аппетитные ягодицы. Также акцентировал на легком загаре Леси.
Ведущая решила довершить пляжный образ стильными аксессуарами. На шее у нее красовались многочисленные подвески, на руке – браслеты, а уши украшали лаконичные серьги. Основной акцент народная любимица сделала на трендовых солнцезащитных очках. Короткие волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику.
Леся Никитюк в Черногории / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк в Черногории / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк в Черногории / Фото из инстаграма Леси Никитюк