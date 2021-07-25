Леся Нікітюк сексуально позувала в Чорногорії: фото у купальнику

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк ніжиться на сонечку в Чорногорії. Зірка позувала на камеру на тлі моря та гір. Для фотосесії вона обрала купальник з анімалістичним принтом, який підкреслив бездоганну фігуру.

Українські зірки активно діляться світлинами з відпочинку. Чимало знаменитостей для літньої відпустки обрали популярні серед туристів країни. Серед них і Чорногорія. Саме туди відправилася блогерка Леся Нікітюк. Там дівчина насолоджується морем і красою гір.

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Леся Нікітюк відпочиває в Чорногорії

На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість активно ділиться світлинами з відпустки. На нових кадрах, які Леся поширила в мережі, вона позує у воді на тлі моря, яхти та гір.

Для зйомки Нікітюк обрала купальник з анімалістичним принтом, що складався з топу на тонких бретелях і трусиків з високою посадкою. Вбрання підкреслило груди зірки та її апетитні сідниці. Також закцентувало на легкій засмазі Лесі.

Ведуча вирішила довершити пляжний образ стильними аксесуарами. На шиї в неї красувалися численні підвіски, на руці – браслети, а вуха прикрашали лаконічні сережки. Основний акцент народна улюблениця зробила на трендових сонцезахисних окулярах. Коротке волосся вона вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику.



Леся Нікітюк у Чорногорії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Чорногорії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Чорногорії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк