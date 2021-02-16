Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк призналась, что мечтала стать мастером маникюра. Она рассказала, что только несколько лет пользуется услугами салонов красоты, а раньше делала маникюр самостоятельно.

Телеведущие в кадре всегда должны выглядеть безупречно. Леся Никитюк уже несколько лет работает на телевидении, поэтому заботится о своем внешнем виде. В частности, уделяет внимание маникюру. Народная любимица рассказала, что когда-то даже мечтала овладеть профессией в индустрии красоты.

Смотрите также Леся Никитюк показала своего отца: фото

Леся Никитюк о работе мастером маникюра

Знаменитость поделилась, что на днях купила много лаков для ногтей и впервые за 3 года сама себе сделала маникюр.

В последнее время посещаю салоны красоты, а до этого всегда ухаживала за ногтями сама. Меня накрыла ностальгия, и я вспомнила, как когда-то хотела стать мастером маникюра,

– поделилась звезда.

Леся показала, какой маникюр сделала себе и в шутку отметила: "Уважаемые владельцы салонов красоты, ждите Лесю Ивановну на работу. Это будет дорого, зато клиенты получат звездный маникюр".



Маникюр Леси Никитюк / Фото пресс-службы "Нового канала"

Также Никитюк добавила, что умеет ухаживать за собой, ведь в ее работе это очень важно: "В моей работе всегда нужно уметь поправить макияж самостоятельно. Поэтому в косметике я специалист: знаю, как подобрать тональный, как правильно его нанести, какие кремы нужны, чтобы кожа отдохнула".



Леся Никитюк / Фото пресс-службы "Нового канала"