Леся Никитюк рассказала о девочках из Краматорска, чудом выехавших из города авиаудар
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк рассказала историю девочки из Краматорска. которая вместе с родителями успела эвакуироваться к ракетным обстрелам.
Украинская телеведущая Леся Никитюк после начала войны переквалифицировалась в волонтеры. Она рассказала одну из историй, с которой столкнулась в своем убежище.
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Леся Никитюк о девочке из Краматорска
Блогерка рассказала о 8-летней девочке Лейле и ее сестре – однолетней Ане. Удивительно, но их родители чудом выехали из Краматорска еще до обстрела.
Их родители решили выезжать из Краматорска поездом… Но в последний момент передумали… Сели в авто, взяли детей, собаку и отправились в путь! В тот день на вокзал в Краматорске был нанесен авиаудар российскими оккупантами. Вскоре семья приехала к нам в убежище,
– поделилась Леся Никитюк.
"За время, пока искали квартиру, мы сдружились. Лейла рисовала мне по 20 рисунков в день, а маленькую Аню я таскала на руках каждый день… такой ангел. Сегодня Лейла складывала вещи, выбрала себе игрушечного удава из гуманитарки и пригласила меня на чай в ее новую квартиру… а я ей не отказала", – добавила звезда.
Леся Никитюк с Лейлой / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк с Лейлой и Аней / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Что известно о ракетном обстреле Краматорска
- Российские кафиры утром 8 апреля обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". Там тысячи человек ждали эвакуации.
- Одна из ракет попала в зал ожидания. По состоянию на 14 апреля сообщили о том, что из-за авиаудара на вокзал погибли 52 человека, среди которых – 7 детей, еще более 100 человек получили ранения.
- Россия цинично пыталась обвинить в обстреле Украину, однако доказательств вины именно стороны оккупантов более чем достаточно.