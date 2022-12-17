"Рубрика тетя Наташа": Лесю Никитюк раскритиковали из-за губ – она резко ответила
Источник:Леся Никитюк
Украинская ведущая и блоггер Леся Никитюк получает немало негативных комментариев и сообщений. Она резко ответила хейтерам в сети.
Блогерша и ведущая Леся Никитюк высказалась о хейтерах и комментаторах, которые высказывают о ней мнение под сообщениями или в сообщениях. Звезда в инстаграм-сторезе эмоционально попросила их не делиться непрошенными советами.
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Леся Никитюк резко ответила фанам
Блогерка призналась, что чаще всего ей пишут 50-летние женщины, – они рассказывают Лесе, что делать с ее внешностью. В частности, упрекают ее в том, что Никитюк увеличивает губы.
Уважаемая рубрика "тетя Наташа" – вы почтенные дамы 50+, вы выращиваете гортензии и выставляете фотки с внуками, а еще прекрасные блюда сфотографированы на не протертую камеру! Я с уважением отношусь к вашим комментариям о моих губах, но не вы будете мне рассказывать, что и как я должен делать со своей внешностью,
– написала Леся Никитюк.
Звезда добавила, что имеет маму, которая хорошо справляется с ролью советчика и "контролера". Она посоветовала хейтерам следить за собой и дочерьми.
"Моя мама вашим детям комменты не пишет. Донатьте на ВСУ и генераторы, "тети Наташи" и все суперкомментаторы с закрытыми профилями. Не занимайтесь х*рней! Или беды мало?".
Леся Никитюк подчеркнула, что умеет защитить себя от нападок хейтеров и их советов о том, как следует жить – выходить ли замуж или рожать детей. "Я всегда себя умела защитить от злости, завистей и просто г**на в мою сторону. Я уважаю и люблю себя такой, какой я есть. Только я сама буду решать, как мне жить мою жизнь. Выходить замуж или нет. Рожать детей или (по-любому рожать.) У меня нет нескольких жизней, а есть одна, которую я проживаю достойно во всех понятиях".
Леся Никитюк ответила на критику / Фото с инстаграм-сториз
- Заметим, Леси Никитюк неоднократно "прилетают" советы от пользователей сети по поводу ее жизни. Иногда она отвечает хейтерам с иронией и улыбкой.
- Так однажды она ответила, почему до сих пор не вышла замуж. "Меня в пятом классе баба обмела веником. Я серьезно говорю! Это главная причина", – пошутила звезда.