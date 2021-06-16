Леся Никитюк продемонстрировала трендовый повседневный образ: фото в обтягивающих костюме

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новыми фото. Она позировала перед камерой в стильном спортивном костюме.

Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк активно ведет личный блог в инстаграме. Она почти ежедневно публикует там фото и демонстрирует образы, которые может повторить любая модница.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость позировала перед камерой на фоне старинного здания. Для прогулки по Киеву Леся Никитюк выбрала удобный наряд. Она примерила бежевый костюм в обтяжку, состоящий из кроп-топа и мини-шорт с высокой посадкой.

Поверх телеведущая накинула серый пиджак, который придал образу элегантности. Стильный повседневный look она дополнила золотыми цепочками на талии, браслетом на руке и коричневой кожаной сумочкой.

Леся Никитюк распустила волосы и привычно их выровняла. На лице она сделала легкий макияж. Звезда подчеркнула глаза тушью и накрасила губы пудровой помадой.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Предыдущие образы Леси Никитюк