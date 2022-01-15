Леся Никитюк призналась, сколько оставила денег в салоне красоты
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк немало времени тратит на уход за собой. На днях она призналась, что в салоне красоты потратила 3,5 тысячи гривен.
Известная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк часто посещает косметические салоны, ведь ухаживает за собой. Она делает различные процедуры, которые стоят немало.
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Сколько денег Никитюк потратила в салоне
На днях Леся Никитюк также побывала в салоне, в котором провела 4 часа. За все процедуры она потратила 3,5 тысячи гривен.
Почти четыре часа провела в салоне красоты. Ужасно устала. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тысячи гривен,
– написала звезда.
Леся Никитюк / Фото из инстаграм-сториз
Леся Никитюк также пошутила по этому поводу. Она отметила, что могла те деньги, которые оставила в салоне, потратить на криптовалюту: "Это ж сколько можно было криптовалюты купить?".Отметим, ранее Леся Никитюк рассказывала, что когда-то мечтала о работе в салоне красоты. Она иногда самостоятельно делала маникюр, а также знает, как делать макияж. "В моей работе всегда нужно уметь поправить макияж самой. Поэтому в косметике я специалист: знаю, как подобрать тональный, как правильно его нанести, какие кремы нужны, чтобы кожа отдохнула", – признавалась ведущая.