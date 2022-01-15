Відома українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк часто відвідує косметичні салони, адже доглядає за собою. Вона робить різні процедури, які коштують немало.
Читайте також Леся Нікітюк зустріла Новий рік у відвертому образі від українського бренду: святкові фото
Скільки грошей Нікітюк витратила в салоні
Днями Леся Нікітюк також побувала в салоні, в якому провела 4 години. За всі процедури вона витратила 3,5 тисячі гривень.
Майже чотири години провела в салоні краси. Жахливо втомилася. Зробила манікюр, педикюр, ламінування брів, купила туш від Віри Брежнєвої зі знижкою, витратила 3,5 тисячі гривень,
– написала зірка.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіз
Леся Нікітюк також пожартувала з цього приводу. Вона зазначила, що могла ті гроші, які залишила в салоні, витратити на криптовалюту: "Це ж скільки можна було криптовалюти купити?".