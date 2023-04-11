В кранах – соленая вода, – Леся Никитюк о приезде в Николаев и главные проблемы жителей города

Телеведущая Леся Никитюк в новом сезоне своей программы "LeМаршрутка" показывает несокрушимые города Украины. Недавно звезда побывала в Николаеве и рассказала о главной проблеме у жителей города.

Один из выпусков третьего сезона тревел-проекта, который вторник в 20:00 выходит на "Новом канале", – из Николаева. А одна из важных тем, подробно показанных в эпизоде, – вода в городе.

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"Мало того, что оккупанты обстреливают гражданские дома, они еще и намеренно взорвали водопровод! Трубу, которая шла в Николаев из реки Днепр. Город почти год жил без воды в кранах своих жилищ. После того, как трубы из реки были повреждены, жителям Николаева начали подавать воду из Днепробузского лимана. Казалось бы, решение найдено. Но есть нюанс! Эта вода соленая. Более того, она постепенно уничтожает всю водоснабжающую систему в городе", – рассказала Никитюк.

Леся Никитюк посетила МКП "Николаевводоканал" и пообщалась с его директором Борисом Дуденко, который рассказал, с какой глобальной проблемой столкнулись коммунальщики.

Если до войны на наших сетях было две-три аварии в сутки, то сейчас 10-15... Соленая вода разъедает трубы, особенно стальные. Они рушатся, и водоснабжение прекращается. Из строя выходит много стиральных и посудомоечных машин. К сожалению, людям с течением времени нужно будет тратиться на новую бытовую технику. Но, слава Богу, хоть такая вода есть!

– рассказал господин Борис.



Леся Никитюк в Николаеве / Фото прессслужбы "Нового канала"

Когда часть Херсонской области деоккупировали, водопровод из Днепра начали ремонтировать. Но все усложняет близкая линия фронта. Опасность для коммунальщиков при ремонтных работах, к сожалению, всегда существует. Но несгибаемые украинцы все равно выполняют свою работу и помогают землякам.

Конечно, есть у Николаева проблемы и с питьевой водой. Но и здесь люди придумали решение.

"Поскольку в кранах николаевцев пока есть только техническая соленая вода, то по питью они с баклажками и колясками ходят к специальным скважинам, которые пробурили везде в городе. Даже в трамвайном депо такая есть! Так что теперь ежедневно оттуда на маршрут выходят такие себе" спасительные трамваи" с очень ценными, жизненно важными пассажирами – баками питьевой воды. Ее качают из-под земли, очищают, а затем специальными шлангами заливают в большие емкости и развозят людям по городу", – рассказала Никитюк.