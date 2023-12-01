Современный век, – Леся Никитюк удивила новым цветом волосы и напомнила Роксолану

Ведущая и блогер Леся Никитюк превратилась в новый образ, став похожей на Роксолану. Она кардинально сменила имидж.

Леся Никитюк поделилась с поклонниками нового видео на личной странице. Она предстала перед фанами в необычном образе.

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Новый образ Леси Никитюк

Ведущая позировала перед камерой в топе и белом кардигане. Изюминкой ее образа стал кардинально другой цвет волос – рыжий. Так Леся напомнила героиню популярного турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана".

Вероятно, Никитюк примерила парик. Также звезды сделали изысканный макияж с акцентом на глазах.

Роксолеся. Современный век. Скоро,

– пошутила ведущая.

Леся Никитюк в новом образе: видео

Фаны поделились впечатлениями от нового образа ведущей и шутят о том, какой бы супругой султана была Леся:

"Лесь, Вы тот гарем перетоптали бы своими шикарными ногами, по дороге к султану";

"Не ту актрису они в кино брали";

"Я считаю очень странным, что Леся до сих пор не снималась в кино, она талант";

"С такой Роксолесей можно идти в поход на захватчиков! Чтобы они там все сгорели";

"Даже не читая описание видео сразу пробежало мнение: 100% Роксо… Леся".

Последние образы Леси Никитюк

Леся Никитюк частично воспроизвела образ Мэрилин Монро. Она сделала пышную прическу, как у актрисы, и накрасила губы насыщенной красной помадой.

Также звезда продемонстрировала изысканный образ в черном платье с белым воротничком от украинского бренда Mazini.