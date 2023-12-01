Современный век, – Леся Никитюк удивила новым цветом волосы и напомнила Роксолану
Источник:Леся Никитюк
Ведущая и блогер Леся Никитюк превратилась в новый образ, став похожей на Роксолану. Она кардинально сменила имидж.
Леся Никитюк поделилась с поклонниками нового видео на личной странице. Она предстала перед фанами в необычном образе.
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Новый образ Леси Никитюк
Ведущая позировала перед камерой в топе и белом кардигане. Изюминкой ее образа стал кардинально другой цвет волос – рыжий. Так Леся напомнила героиню популярного турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана".
Вероятно, Никитюк примерила парик. Также звезды сделали изысканный макияж с акцентом на глазах.
Роксолеся. Современный век. Скоро,
– пошутила ведущая.
Леся Никитюк в новом образе: видео
Фаны поделились впечатлениями от нового образа ведущей и шутят о том, какой бы супругой султана была Леся:
- "Лесь, Вы тот гарем перетоптали бы своими шикарными ногами, по дороге к султану";
- "Не ту актрису они в кино брали";
- "Я считаю очень странным, что Леся до сих пор не снималась в кино, она талант";
- "С такой Роксолесей можно идти в поход на захватчиков! Чтобы они там все сгорели";
- "Даже не читая описание видео сразу пробежало мнение: 100% Роксо… Леся".
Последние образы Леси Никитюк
Леся Никитюк частично воспроизвела образ Мэрилин Монро. Она сделала пышную прическу, как у актрисы, и накрасила губы насыщенной красной помадой.
Также звезда продемонстрировала изысканный образ в черном платье с белым воротничком от украинского бренда Mazini.