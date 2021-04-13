Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк обнародовала архивное фото с Мальдив. Звезда позировала на побережье океана в откровенном бикини и похвасталась стройной фигурой.

Леся Никитюк во время пандемии коронавируса решалась летать на отдых за границу. В частности, недавно она побывала на Мальдивах. Знаменитость решила вспомнить дни на райском острове и обнародовала горячий кадр.

Жарко Alyona Alyona повторила сексуальное фото Рианны в леопардовом комбинезоне

Леся Никитюк на Мальдивах

Блогерша предстала перед камерой на трапе на фоне невероятно красивых пальм и бирюзовой водички океана. Она надела бежевый сплошной купальник с черными вставками. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости и придал ее образу сексуальности. Леся акцентировала внимание на длинных стройных ногах.

Волосы телеведущей красиво развевались на ветру. На лице она сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Довершила пляжный look солнцезащитными очками, серьгами и браслетом.

Также внимание привлекал безупречный золотистый загар Никитюк, на который падали лучики солнца.

"Просмотрела фото с Мальдив и побежала за "баунти", – с улыбкой написала в публикации народная любимица.



Леся Никитюк на Мальдивах / Фото из инстаграма Леси Никитюк