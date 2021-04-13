Леся Никитюк позировала на побережье океана в откровенном бикини: архивное фото с Мальдив
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк обнародовала архивное фото с Мальдив. Звезда позировала на побережье океана в откровенном бикини и похвасталась стройной фигурой.
Источник:Инстаграм Леси Никитюк
Леся Никитюк во время пандемии коронавируса решалась летать на отдых за границу. В частности, недавно она побывала на Мальдивах. Знаменитость решила вспомнить дни на райском острове и обнародовала горячий кадр.
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Леся Никитюк на Мальдивах
Блогерша предстала перед камерой на трапе на фоне невероятно красивых пальм и бирюзовой водички океана. Она надела бежевый сплошной купальник с черными вставками. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости и придал ее образу сексуальности. Леся акцентировала внимание на длинных стройных ногах.
Волосы телеведущей красиво развевались на ветру. На лице она сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Довершила пляжный look солнцезащитными очками, серьгами и браслетом.
Также внимание привлекал безупречный золотистый загар Никитюк, на который падали лучики солнца.
"Просмотрела фото с Мальдив и побежала за "баунти", – с улыбкой написала в публикации народная любимица.
Леся Никитюк на Мальдивах / Фото из инстаграма Леси Никитюк
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