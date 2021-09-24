Леся Никитюк покорила стильным ковбойским образом: эффектные фото
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк порадовала поклонников новыми фотографиями. Она предстала перед камерой в ковбойском наряде на эффектной локации.
Леся Никитюк является одной из самых стильных женщин украинского шоу-бизнеса. В личном блоге в инстаграме она часто публикует снимки, на которых показывает стильные варианты образов.
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Новый образ Леси Никитюк
На новых фотографиях блогерша предстала перед объективом в колоритной локации. Леся изображена на фотографиях в светлых брюках с принтом, белой футболке, джинсовой oversize рубашке и ковбойской жилетке. Соединила такой наряд с ковбойскими сапогами и завершила look соответствующей шляпой.
Короткие белокурые волосы Никитюк уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.
Леся Никитюк в ковбойском наряде / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в ковбойском наряде / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в ковбойском наряде / Фото из инстаграма ведущей
Предыдущие образы Леси Никитюк
- На ночные съемки реалити-шоу об отношениях ведущая надела облегающий черный костюм и удлиненный жакет светло-серого цвета.
- На церемонии National Bloggers Awards Никитюк появилась в платье морковного цвета.
- В смелом образе, завершив наряд ботфортами на каблуках из кожи питона, Леся позировала на съемочной площадке.