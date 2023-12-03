Леся Никитюк удивила, как выглядела 10 лет назад: архивное фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась со своими поклонниками фото, сделанными в начале ее карьеры на телевидении.

Именно с шоу "Рассмеши комика" началась карьера Никитюк на украинском телевидении. Тогда вместе с подругой Ольгой Голуб, ей удалось выиграть 10 тысяч гривен.

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Леся Никитюк вспомнила, как началась ее карьера на ТВ

В своем инстаграмме ведущая опубликовала фотографии из юмористического проекта "Рассмеши комика", в котором она участвовала. Также она прикрепила ролик из выпуска программы. Никитюк призналась, что тогда вместе с напарницей даже не надеялись получить выигрыш. По словам звезды, они просто желали проявить свой талант.

Не могу в это поверить, но тогда мы просто хотели показывать свои миниатюры и чтобы наш талант кто-нибудь заметил. Даже не рассчитывали на денежный выигрыш. Если бы мне тогда кто-то сказал, что мы выиграем, что именно после этого шоу меня начнут приглашать на разные проекты, а выигрыш нам будет вручать будущий президент Украины. Я бы потеряла сознание еще перед выходом на сцену. Клянусь,

– сказала она.

Леся написала, что теперь будет участвовать в "Рассмеши комика" как жюри. Она надеется, что найдутся люди, которые тоже начнут свою карьеру с этого шоу. Также в комментариях звезда выразила благодарность нашим военным за то, что может работать в это время.

Мне еще раз хочется поблагодарить наших защитников и всех, кто защищает нашу страну. Спасибо за то, что можем работать в это время. Можем работать, а значит можем еще больше помогать,

– отметила Леся.

Что этому предшествовало