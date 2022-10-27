"Дроном передашь": Леся Никитюк пообещала борщ херсонцу, который донатит ВСУ под оккупацией

Украинская ведущая Леся Никитюк пообещала приготовить находящийся под оккупацией борщ херсонцу. Звезда попросила его подождать "2-3 недели", когда придут ВСУ.

Украинская телеведущая Леся Никитюк на днях организовала розыгрыш. Призом был борщ собственного приготовления – его можно получить за донат на дрон для защитников.

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Леся Никитюк пообщалась с херсонцем

Победителем розыгрыша телезвезды стал житель Херсона. Леся Никитюк пообщалась с парнем и пообещала, что приготовит ему борщ, когда в город зайдут ВСУ.

Победитель поделился, что он и жители оккупированных территорий регулярно удаляют скриншоты или просто доказательства переводов средств украинской армии, ведь это может угрожать их безопасности. Однако он в хорошем настроении переписывался с Лесей, когда та попросила его подождать "2 - 3 недели".

Дроном передашь? Жду борща, доставка "дрон",

– отписал херсонец.



Переписка Никитюк с херсонцем / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, Игорь Кондратюк имеет родственников, которые еще остаются на оккупированных территориях в Херсонской области и ждут ВСУ. Он рассказал, что в квартиры и дома массово заселяются оккупанты.

"Россияне и иранцы, кстати, занимают их квартиры, их дома, не спрашивая, где человек, выехал ли он. Выламывают двери. Сначала ходили, делали обход, ставили буквы Z, когда еще Росгвардия заходила в населенный пункт и проверяла дома. Кто-то открывал, кто-то не открывал – ломали двери и спокойно уходили. Сейчас там массовое заселение незаселенных жилых помещений. Или даже заселенных, но не владельцами".