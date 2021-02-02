Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк отдыхала на солнечных Мальдивах. Она демонстрировала там различные соблазнительные образы, один из которых – сарафан с откровенным декольте.

Источник: инстаграм Леси Никитюк

Леся Никитюк уже вернулась с Мальдив в Киев, однако продолжает делиться с поклонниками контентом с острова. Она очаровала поклонников, представ на берегу океана в романтическом образе.

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Романтический look Леси Никитюк

Блогерша обнародовала серию фотографий, которые сделала на пирсе во время заката. Знаменитость предстала перед камерой в светлом сарафане длины миди на тонких бретелях. Пышный бюст народная любимица подчеркнула с помощью откровенного декольте.

Леся позировала босиком, а в руках держала белые босоножки на каблуках. Ее шею украшало красивое ожерелье, а на руках были браслеты. На лице Никитюк сделала макияж с акцентом на глазах и коричневой помадой на губах. Роскошные волосы, которые развевались на ветру, она ровно уложила.



Леся Никитюк на пирсе на Мальдивах / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк на пирсе на Мальдивах / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк на пирсе на Мальдивах / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк на пирсе на Мальдивах / Фото с инстаграма Леси Никитюк

В комментариях подписчики знаменитости оставляют много комплиментов в ее адрес. Они отмечают, что телеведущая, как всегда, выглядит великолепно.